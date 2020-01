Australia in fiamme. Oltre un miliardo di animali morti nei roghi

L’Australia si è trasformata in un inferno. Gli incendi hanno bruciato una superficie di 8,4 milioni di ettari, pari a quella dell’intera Austria. Le fiamme hanno ucciso oltre un milione animali: migliaia di koala della costa centro-nord del New South Wales, insieme ad altre specie iconiche come canguri, wallaby, petauri, cacatua, potoroo e uccelli melifagi. E mentre continua la perdite di vite umane, e migliaia di persone sono state costrette a fuggire, c’è chi cerca di attribuire le responsabilità soltanto ai piromani – 183 persone sono state arrestate, fra le quali 40 minori- perché spaventano le tesi sui cambiamenti climatici. Eppure il 2019 è stato un annus horribilis, il quarto più caldo dal 1800. Inoltre, molti incedi che si sono verificati in Amazzonia, in Africa e in Indonesia sono stati provocati dall’uomo, e se si fa fatica a trovare delle soluzioni rapide per placare in roghi, forse si dovrebbe trovare il coraggio di prendere in considerazione anche il tema dei cambiamenti climatici.

Per il Ceo del WWF Australia, Dermot O’Gorman: “La scienza ci stava avvertendo già da un decennio del fatto che gli effetti dei cambiamenti climatici stavano diventando sempre più gravi siamo davanti a incendi senza precedenti, aggravati notevolmente dal riscaldamento globale. Quando gli incendi saranno stati domati, il Wwf contribuirà a ripristinare gli habitat per i koala e altri animali selvatici attraverso il progetto ‘Verso due miliardi di alberi’ per piantare e far crescere due miliardi di alberi entro il 2030. Ciò avverrà con la messa a dimora dei primi 10.000 alberi di cui c’è urgente bisogno in habitat critici per i koala”. Anche il WWF Italia si è attivato per raccogliere fondi e supportare le popolazioni australiane contro quello che rischia di essere il più grande disastro ambientale provocato dagli incendi nell’ultimo secolo.