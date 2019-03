Castel del Giudice, un convegno per la tutela dell’orso marsicano

L’orso bruno marsicano è il simbolo del Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise, la specie più importante dell’Appennino, amato soprattutto dai bambini. Un animale che purtroppo rischia l’estinzione. Per conoscerlo meglio, come convivere con lui e tutelarlo, sabato 2 Marzo 2019, a Castel del Giudice, a partire dalle ore 10,00, nella sala conferenze di Borgotufi si terrà un convegno in cui interverranno rappresentanti istituzionali e delle aree protette delle principali aree naturalistiche protette del Molise e dell’Abruzzo.

Un appuntamento che nasce nell’ambito del progetto “Le Mele degli Orsi“, intrapreso lo scorso anno da Legambiente, in collaborazione con il Comune di Castel del Giudice, l’azienda agricola Melise, il Parco Nazionale della Majella e il Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise, allo scopo di utilizzare le mele biologiche che crescono nel meleto del borgo altomolisano per nutrire gli orsi, supportare attività di educazione ambientale e mettere in evidenza come la tutela di specie animali vulnerabili possa convivere con pratiche agricole virtuose e rispettose dell’ambiente.

Al convegno, che sarà coordinato da Antonio Nicoletti, responsabile aree protette e biodiversità di Legambiente, parteciperanno Lino Gentile, sindaco di Castel del Giudice, Alessio Gentile, presidente del circolo di Legambiente del paese dell’Alto Molise, Stefano Raimondi, coordinatore dell’Ufficio aree protette e biodiversità di Legambiente, Francesco Lombardi, presidente della Riserva MAB Alto Molise. Ci sarà, inoltre, Antonio Di Croce, direttore della Riserva naturale regionale Monte Genzana Alto Gizio, Roberta Latini, biologa del Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise, Luciano Sammarone, Comandante dell’Ufficio territoriale Carabinieri per la Biodiversità di Castel di Sangro, Giuseppe Cavaliere della Società agricola Melise, Luciano Di Martino, direttore del Parco Nazionale della Majella, Claudio D’Emilio, vicepresidente del Parco Nazionale della Majella e Antonio Carrara, presidente del Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise.