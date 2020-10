Comuni Ricicloni 2020 Molise. In vetta Ferrazzano, Mirabello e Montefalcone nel Sannio

Ferrazzano (CB) primo Comune Riciclone per il Molise. E quinto classificato a livello nazionale per i Comuni sotto i 5000 abitanti. Secondo posto regionale per Mirabello (CB), che sul nazionale si è piazzato ad un ragguardevole 35esimo posto. E terzo posto per Montefalcone nel Sannio (CB).

A decretare la classifica è l’evento Comuni Ricicloni, lo storico concorso di Legambiente che mette in evidenza i migliori sistemi di gestione dei rifiuti urbani e premia i risultati presso i comuni. Oggi la premiazione che, in streaming causa Covid, ha concluso la due giorni dell’EcoForum di Legambiente.

Grande soddisfazione per il sindaco di Ferrazzano Antonio Cerio. “Questo bellissimo risultato è il frutto dell’impegno dei cittadini che hanno capito che cosa significa differenziare in favore dell’ambiente – ha dichiarato – E soprattutto dell’impegno degli operatori che ci hanno creduto per primi ed hanno aiutato la comunità“. A Ferrazzano la raccolta porta a porta è partita nel 2017 e già l’anno scorso il centro alle porte di Campobasso ha raggiunto la vetta del podio regionale. “Il cammino va fatto con attenzione e costanza – ha concluso Cerio – Un atteggiamento che ha caratterizzato sia Ferrazzano sia Mirabello, paese limitrofo con cui collaboriamo nella gestione di alcuni servizi. Le difficoltà si superano solo se le cose si organizzano bene e se si condividono“.

E soddisfatti gli altri due sindaci del podio: Angelo Miniello di Mirabello Sannitico e Riccardo Vincifori di Montefalcone nel Sannio. Così come per la Global Service che si occupa della gestione del servizio nei primi due comuni classificati.

Sul sito del concorso Comuni Ricicloni è possibile reperire tutte le classifiche, in base alle varie categorie, con il piazzamento regionale o assoluto. Ed è possibile verificare per ogni comune il relativo piazzamento in questa originale e sostanziale gara di civiltà.