Due orsi che giocano e si coccolano…spettacolo unico! Il video

Saltano l’uno addosso all’altro e si riconcorrono proprio come due bambini che si divertono all’aria aperta. Sono due orsi marsicani che con tutta la loro mole giocano e presentano all’occhio umano uno spettacolo della natura davvero raro ed emozionante.

E’ di Jessica D’Andrea il video diffuso sul web che mostra due orsi marsicani giocare liberamente nel Parco nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise. Sono momenti che colpiscono e che documentano le ricchezze della fauna appenninica tutte da scoprire e da visitare.

Così come nella stessa area sono stati avvistati due orsi marsicani che si scambiano tenerezze nel pieno del corteggiamento. Immagini bellissime che difficilmente si riescono ad osservare, soprattutto per così tanto tempo! Meraviglie di una natura viva e vicina che fa di territori come l’Abruzzo e il Molise delle mete ideali per vacanze all’insegna della semplicità e del contatto con un ambiente ancora incontaminato.