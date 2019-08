Etiopia, piantati 350milioni di alberi in 12 ore

Per contrastare gli effetti dei cambiamenti climatici e della deforestazione, l’Etiopia ha piantato circa 350 milioni di alberi in 12 ore. Un record mondiale che supera quello dell’India, con 66 milioni di alberi piantati nel 2017. La straordinaria iniziativa, che ha coinvolto tutta la popolazione etiope, rientra nel progetto nazionale chiamato “Green Legacy“, che ha come obiettivo quello di piantumare, entro il prossimo ottobre, quattro miliardi di nuovi alberi. Una rivoluzione green, come ha spiegato il primo ministro Abiy Ahmed. Il programma potrebbe affrontare i gravi problemi di siccità e favorire la copertura forestale dell’Etiopia: era solo del 4% negli anni 2000, in calo dal 35% un secolo prima. E l’Etiopia non è sola. Nel 2017, infatti, altre 20 nazioni africane hanno sottoscritto l’impegno di ripristinare 100 milioni di ettari di terra nel paesaggio forestale africano.

“Possiamo contrastare gli effetti della deforestazione e dei cambiamenti climatici. Ognuna delle nostre azioni, grandi e piccole, conta per le persone e per il pianeta”, ha scritto Amina J. Mohammed, ex ministra nigeriana dell’ambiente e ora deputata delle Nazioni Unite.

Dan Ridley-Ellis, capo del centro per la scienza e la tecnologia del legno presso la Napier University di Edimburgo, ha dichiarato: “Gli alberi non solo aiutano a mitigare i cambiamenti climatici assorbendo l’anidride carbonica nell’aria, ma hanno anche enormi vantaggi nella lotta alla desertificazione e degrado del suolo, in particolare nei paesi aridi. Forniscono inoltre cibo, riparo, carburante, foraggio, medicine, materiali e protezione dell’approvvigionamento idrico”.

Le iniziative delle nazioni africane si contrappongono al tentativo di alcuni stati di non prendere in considerazione il problema della deforestazione. E’ il caso, ad esempio, del Brasile, dove l’Inpe (Istituto nazionale di ricerche spaziali) ha lanciato l’allarme sulla rapida crescita della deforestazione in Amazzonia. A maggio sono stati disboscati 739 chilometri quadrati (quasi 1/3 in più rispetto ai 550 km/2 di magio 2018). A giugno 920 chilometri quadrati, mentre a luglio, l’INPE (Istituto nazionale di ricerche spaziali) ha rilevato 1.864 km/2 di foresta pluviale distrutta a causa dell’espansione di terreni agricoli illegali e attività di ricerca mineraria.