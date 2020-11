Su Latitudes Travel Magazine un Molise dall’impatto dirompente

Su Latitudes Travel Magazine, media specializzato nel settore viaggi e brand editoriale di elevato spessore, il Molise che non ti aspetti. O meglio, il Molise timido e silenzioso che attraverso le immagini di eccellenti professionisti come Franco Cappellari si mostra in tutta la sua dirompente bellezza.

“Anni fa la CNN lo definiva la più bella destinazione segreta d’Italia. Ha dato i natali agli avi di personaggi blasonati come Robert de Niro. Tuttavia, agli occhi di molti, il Molise continua ad essere una regione sconosciuta. Ora una mostra fotografica, descritta in un testo di Antonella Presutti, ne celebra le bellezze…”.

Così esordisce il mensile, che si può sfogliare gratuitamente online, sulla piccola regione centro meridionale patria di tradizioni uniche e sicuramente emozionanti. Come la ‘Ndocciata di Agnone, la sfilata delle enormi torce tipica del Natale, che però quest’anno non ci sarà. E che Enrico Barbini mostra al mondo intero in tutta la sua forza fatta di emozione e fratellanza, quella che da sempre la caratterizza. E che presto tornerà.

Questo è un Molise da gustare, da osservare, da conoscere. E, quanto prima, da visitare in piena immersione culturale.