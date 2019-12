Speleologia glaciale e futuro green all’Istituto Pertini-Montini-Cuoco

La sensibilizzazione ambientale sta acquisendo sempre maggiore importanza all’interno delle attività scolastiche ed extrascolastiche delle scuole e pertanto educare i futuri cittadini e collaborare con i diversi soggetti esterni impegnati sul fronte green nell’attuazione di best practice per lo sviluppo sostenibile è diventata un’esigenza irrinunciabile. A tale proposito, l’IIS Pertini-Montini-Cuoco ha aderito alla rete di “Scuole Green Molise” – istituzioni scolastiche molisane eco-attive per la sostenibilità dell’ecosistema -. E nell’ambito delle azioni volte allo sviluppo rispettoso dell’ecosistema previste dall’accordo di rete, l’Istituto Biotecnologico, in collaborazione con il WWF Molise, organizzerà, domani 20 dicembre dalle ore 11, presso l’Auditorium in Via Scardocchia a Campobasso, un incontro tra la comunità scolastica ed esperti in ambito ecologico e climatologico.

L’appuntamento, dal titolo “Alla scoperta della speleologia glaciale: All’Istituto Biotecnologico Pertini si esplora il passato per studiare il futuro” vedrà la partecipazione di Daniela Barbieri, speleologa ed esploratrice di Campobasso che, attraverso foto e video, racconterà agli studenti delle classi III E, IV E, V E e V C la sua ultima missione tra i ghiacciai della Groenlandia, ampiamente documentata e illustrata sulle pagine della prestigiosa rivista scientifica National Geographic Italia del mese di marzo. La speleologa molisana parlerà della sua importantissima esplorazione tra le grotte glaciali all’interno del Circolo Polare Artico per studiare gli effetti del riscaldamento globale, le eruzioni vulcaniche, i grandi incendi e i residui della produzione industriale.

All’incontro sarà presente anche Francesco Sauro, docente di Geologia all’Università di Bologna e speleologo che nel 2013 ha scoperto in Venezuela il più antico sistema di grotte esplorabili del pianeta. Al punto che il Time magazine, lo ha inserito tra i dieci leader della prossima generazione del 2016 adducendo come motivazione della Top Ten la speranza che lo studio di questi pertugi finora inesplorati, e anche perciò ben conservati, aiuterà a capire le origini della vita. A moderare i lavori ci sarà Fabio Vanni, Consigliere Delegazione WWF Molise.

La finalità dell’incontro, fortemente voluto dal Dirigente Scolastico, prof. Umberto Di Lallo, sarà, dunque, quella di diffondere la conoscenza del mondo sotterraneo e sensibilizzare i ragazzi sui temi della vulnerabilità dell’ambiente. Dallo studio dei ghiacciai seguiranno, infatti, approfondimenti sui cambiamenti climatici che stanno trasformando il nostro pianeta.