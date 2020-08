Il testamento in favore degli animali. L’iniziativa della Lav

“Il testamento rappresenta la chiara espressione delle proprie volontà ed è il modo migliore per ricordare i valori della nostra vita, come l’amore per gli animali”. Con queste parole Roberto Bennati, Direttore Generale LAV, ha annunciato l’iniziativa “La settimana dei lasciti”, che si svolgerà dal 14 al 19 settembre, con il patrocinio e la collaborazione del Consiglio Nazionale del Notariato. Nella open week l’associazione animalista offrirà informazioni e supporto personalizzato a chi vorrà avvicinarsi a una scelta che consente di ricordare i diritti di tutti gli animali nelle proprie volontà, sostenendo le battaglie dell’associazione e, se ce ne fosse bisogno, di assicurare un sicuro certo ai propri animali, compagni di vita, affidandoli alle cure di LAV. I fondi ricevuti dall’associazione animalista, attraverso i testamenti, vengono impegnati sul campo per salvare animali oppressi e prigionieri, cercare una casa che dia dignità e amore a quelli abbandonati, combattere ogni genere di violenza perpetrata contro di loro e ottenere cambiamenti di lungo periodo con un incessante lavoro di campagne e di pressione sulle istituzioni che tutti i giorni possono decidere sulla vita e sorte degli animali.

“La legge, attraverso il lascito solidale, ci offre uno strumento che consente di lasciare una traccia di noi nel futuro, investendo nei progetti in cui crediamo – ha spiegato Gianluca Abbate, Consigliere Nazionale del Notariato con delega al Sociale e al Terzo Settore – Con il testamento solidale, infatti, è possibile destinare una parte dei propri beni – anche di modico valore – a sostegno di organizzazioni no profit, dando così l’opportunità a un progetto di crescere e di svilupparsi grazie ai fondi garantiti dal proprio patrimonio. Trattandosi di decisioni importanti e, soprattutto, per garantire che esse vengano rispettate è determinante farsi consigliare da un notaio, che saprà suggerire le soluzioni migliori per ottenere il risultato voluto ed evitare errori o interpretazioni fuorvianti”.

Negli ultimi anni, grazie ai lasciti ricevuti Lav ha acquistato 24 ettari di terreno e ampliato il Centro di recupero di Semproniano per offrire rifugio e una vita diversa a tanti animali salvati dai maltrattamenti e dallo sfruttamento; allestito tre rifugi, sempre a Semproniano, per animali erbivori; sostenuto le spese per condurre il processo contro Green Hill, che ha così riconosciuto i diritti di 2.639 beagle maltrattati; ottenuto la chiusura del canile Parrelli, assistito e sistemato centinaia di cani e gatti, assicurando loro cure mediche, mantenimento e accompagnandoli all’adozione; inaugurato una nuova casa per i gatti in difficoltà nelle campagne di Modena. “Attraverso un lascito testamentario, LAV si impegna alla cura dei vostri affetti, proteggendo ogni cosa per la quale vi siete sempre battuti in vita – ha dichiarato Ilaria Tordone, Responsabile LAV area Lasciti – negli appuntamenti in programma dal 14 al 19 settembre vi mostreremo l’importanza che ha un lascito per il destino di molti animali, a cominciare da quelli che sono al vostro fianco ogni giorno, perché tutti noi possiamo scegliere: di continuare a vivere anche dopo la morte, di rendere grandi i sentimenti che hanno animato ogni nostro giorno sulla Terra e di costruire un mondo più dignitoso per tutti gli animali”.

Le iniziative della settimana dei lasciti.

Richiedere un appuntamento informativo presso la sede LAV di Roma L’Ufficio legale LAV e il notaio Rosa Accarino offriranno supporto informativo e risponderanno a tutte le domande. Per richiedere un appuntamento, fino ad esaurimento delle disponibilità PRENOTA online oppure scrivi a lasciti@lav.it o chiama lo 06 4461325.

Partecipare al webinar dal titolo “Come e perché dedicare un lascito agli animali” Come si scrive il testamento? Posso dedicare un lascito agli animali anche se ho eredi? A queste e ad altre domande LAV risponderà nel corso del webinar, uno speciale incontro informativo online, con la partecipazione della notaio Rosa Accarino, del Direttore Generale LAV, Roberto Bennati, e dello staff dell’Ufficio legale dell’associazione, che interagiranno con i partecipanti. Si potrà partecipare al webinar in due diverse date: martedì 15 settembre dalle 18.00 alle 19.00 oppure giovedì 17 settembre dalle 11.00 alle 12.00 (è possibile prendere parte a un solo appuntamento) Puoi ISCRIVERTI ONLINE oppure scrivendo a lasciti@lav.it o chiamando lo 06 4461325.

Seguire le 2 dirette Facebook dalla pagina www.facebook.com/LAVonlus

• In diretta con il notaio | Il 10 settembre alle 18.00 Ilaria Tordone, Responsabile LAV Area Lasciti intervisterà il notaio Gianluca Abbate, Consigliere del Consiglio del Notariato con delega al Terzo Settore per spiegare come funziona un lascito solidale.

• A tu per tu con Gabriele, che ha già fatto testamento per LAV | Il 17 settembre alle 18.00 sarà possibile ascoltare la testimonianza del Signor Gabriele Bianchi, socio per sempre LAV, intervistato da Roberto Bennati, Direttore Generale LAVl che ha raccontato: “Ho avuto una vita piena e felice nel mondo animale e nella natura ho trovato un confronto sincero e il conforto di una passione che ho deciso di rendere eterna. Una scelta d’amore e responsabilità che voglio raccontare e condividere”.