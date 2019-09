Transumando 2019, sulle tracce dei pastori molisani

E’ giunto alla sua terza edizione Transumando, il cammino con 500 pecore sul Tratturo Pescasseroli-Candela. Un viaggio bucolico che si potrà compiere il 28 e il 29 settembre in compagnia della famiglia di pastori Innamorato e gli studiosi del Centro di Ricerca BIOCULT dell’Università degli Studi del Molise, e che coinvolgerà curiosi, esperti, fotografi e camminatori.

Grazie alla famiglia Colantuono, all’indagine etnografica sulla pastorizia transumante dell’antropologa Letizia Bindi e alle ricerche zootecniche, economiche, ecologiche, storico-archeologiche e giuridiche di Fabio Pilla, Angelo Belliggiano, Fulvia Ciliberto, Carlo Ebanista, Roberto Parisi, Antonella Minelli, Lorenzo Paoloni, Maria Laura Carranza l’antica pratica di migrazione stagionale dei greggi, mandrie e pastori è stata valorizzata, salvaguardata e divulgata.

E attualmente la Transumanza è candidata a diventare patrimonio culturale immateriale dell’umanità.

“Anche quest’anno torniamo a camminare, uomini e animali, sul tratturo, dal monte alla pianura, tra le pietre preziose della storia del Molise e dell’Italia centro-meridionale, passando per vie strette e 60 passi napoletani, stradine erbose della ‘prestanza’ e borghi che sembrano gioielli fatti al tombolo – ha detto l’antropologa Letizia Bindi – Anche quest’anno, con un gruppo familiare Innamorato del proprio lavoro, con le pecore Gentili di Puglia, i cani abruzzesi, i camminatori di lungo corso, i nuovi amici. Perché il tratturo si può e si deve vedere, camminare, odorare, sentire e raccontare. E noi anche quest’anno siamo con loro. Transumando”.

Le tappe della Transumanza.

Il 28 settembre. La famiglia Innamorato – Antonio, Michele, Giacomo e Luca – partirà da Civita di Bojano, con la morra di pecore, e raggiungerà San Polo Matese (Località Porcareccia).

Per l’occasione, la Fondazione Banco di Napoli dedica due giorni alla Transumanza in Molise in collaborazione con Fondazione Molise Cultura, Regione Molise, Università degli Studi del Molise e Camera di Commercio del Molise.

Alle ore 17,00, nell’Auditorium della Fondazione Molise Cultura, a Campobasso, in via Milano 15, interverranno al Convegno dal titolo “Molise e Transumanza“:

Antonella Presutti, Presidente Fondazione Molise Cultura, e Rossella Paliotto, Presidente Fondazione Banco di Napoli; Donato Toma, Presidente Giunta Regionale del Molise; Luca Brunese, Magnifico Rettore Università degli Studi del Molise; Paolo Spina, Presidente Camera di Commercio del Molise; docenti e ricercatori del Dipartimento BIOCULT dell’Università degli Studi del Molise. Modera Luigi Perrella, imprenditore e Consigliere Generale Fondazione Banco di Napoli in rappresentanza del Molise.

Il 29 settembre. Il cammino ripartirà lungo il Tratturo Pescasseroli-Candela per raggiungere Sepino. Qui il gregge attraverserà il sito archeologico di Altilia. In questo secondo appuntamento, alle ore 11,00, nei pressi del Bivio di Guardiaregia, si intercetterà il gregge. L’arrivo ad Altilia è fissato alle ore 16. L’escursione è organizzata in collaborazione con l’Associazione Transumando.

Nella puntata di Geo & Geo (RAI 3) di Venerdì 27 settembre, la prof.ssa Letizia Bindi, Centro BIOCULT Molise, parlerà del fenomeno del pastoralismo tradizionale e della transumanza. Interverrà anche Antonio Innamorato, capostipite della famiglia di pastori transumanti.

Alla transumanza, infine, dedicherà una puntata speciale Linea Verde, che andrà in onda la domenica successiva all’evento.