Aree interne e spopolamento, un evento a Tufara (CB)

L'associazione MUVT ha organizzato per martedì 7 agosto l'incontro con lo scrittore Franco Arminio

Importante evento culturale il prossimo 7 agosto a Tufara in occasione della giornata dedicata ai festeggiamenti di San Donato.

Il CSV Molise, come sempre, sostiene manifestazioni di valenza sociale che vengono promosse sempre nel segno del volontariato.

L’associazione MUVT, Movimento unito per valorizzare Tufara, ha organizzato un incontro con lo scrittore Franco Arminio per la presentazione del suo ultimo libro di poesie ‘Resteranno i canti’.

Franco Arminio è nato e vive a Bisaccia, in Irpinia d’oriente. È uno scrittore, un poeta e un ‘paesologo’ e con la sua opera riesce a celebrare la sacralità dei paesi, dell’amore e della vita.

«Le sue poesie sono preghiere, hanno la capacità di riconnettere il lettore con uno stato di quiete interiore che troppo spesso viene smarrito nella frenesia delle faccende quotidiane – spiega dall’associazione MUVT Linda Leccese -. Descrive il dramma dello spopolamento e dell’abbandono dei paesi, ma allo stesso tempo ne coglie la bellezza».

Arminio ha pubblicato una ventina di libri, scrive articoli per Repubblica e il Fatto Quotidiano, ha girato documentari sulla paesologia, è l’ideatore della Casa della Paesologia di Trevico, in provincia di Caserta, è direttore artistico dei festival di “Altura” a Bisaccia, in provincia di Avellino e ‘La Luna e i Calanchi’ ad Aliano, Matera.

L’evento è aperto a tutti e sarà un’importante occasione per riflettere insieme sulle realtà dei piccoli borghi e sul territorio.

L’appuntamento è per martedì 7 agosto ore 19,30 nella splendida cornice della Fortezza Longobarda del comune di Tufara.

A seguire ci si potrà trattenere in paese per una serata di cibo e musica a cura dell’associazione culturale Giovane Tufara per i festeggiamenti di San Donato.