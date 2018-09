Arriva in Molise “Porta a casa un Premio”, un’opportunità per le aziende per ridurre i costi assicurativi

“PORTA A CASA UN PREMIO” è l’iniziativa messa in campo da Confcommercio Molise, Casartigiani ed Eco Training per i propri associati, approfittando di una occasione imperdibile per ottenere un risparmio di costi aziendali. L’INAIL infatti ha pubblicato da poco le nuove regole per richiedere la riduzione del tasso medio di tariffa da parte delle aziende che abbiano posto in essere, nell’anno 2018, misure volte a migliorare le condizioni di salute e di sicurezza nei luoghi di lavoro.

In proposito sono stati organizzati tre incontri gratuiti sul territorio nei quali saranno illustrate le modalità per ottenere una riduzione fino al 30%.del costo che annualmente si sostiene per l’assicurazione obbligatoria INAIL

Diverse aziende hanno già usufruito di questa iniziativa risparmiando fino ad oggi diverse centinaia di migliaia di euro.

Il calendario degli incontri è il seguente:

01 ottobre 2018 dalle ore 15:00 alle ore 18:00 – TERMOLI, Via Cile n. 3 presso la sede della Confcommercio;

11 ottobre 2018 dalle ore 15:00 alle ore 18:00 – CAMPOBASSO, Contrada Colle delle Api z.i. presso la sede della Confcommercio;

17 ottobre 2018 dalle ore 15:00 alle ore 18:00 – ISERNIA, Via Risorgimento 13 presso la sede della CCIAA del Molise

Verrà inoltre rilasciato a cura di Confcommercio e Casartigiani un credito formativo per i datori di lavoro presenti, valido ai fini dell’aggiornamento obbligatorio dei datori lavori che sono RSPP come previsto dal D.Lgs 81/08.

Per aderire compilate la scheda di partecipazione ed inviatela alla seguente mail: ecotrainingsrl@gmail.com oppure potete contattarci al seguente numero: 0874.016022.