Coronavirus. Le case editrici si mobilitano, e-book e libri da leggere gratuitamente

Come tutti sappiamo il Covid-19 è stato definito come una vera e propria pandemia: l’obbligo di restare a casa deve essere necessariamente seguito. Bisogna uscire solo ed esclusivamente per motivi di lavoro, salute e per esigenze di prima necessità.

Si allarga, di conseguenza, la campagna #iorestoacasa promossa dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con il Ministero della Salute e la Protezione Civile. Sappiamo che molti liberi professionisti, titolari di attività e tanti altri al momento non lavorano, bambini e ragazzi non vanno a scuola, ma sono impegnati a seguire le lezioni attraverso la modalità e-learnig, ma trascorrere intere giornate in casa può essere noioso. Di conseguenza oltre ai musei e alle case cinematografiche anche tante case editrici hanno aderito all’iniziativa proponendo libri gratis o con sconti, aderendo all’iniziativa di Solidarietà Digitale lanciata dal Ministero per l’Innovazione tecnologica e la Digitalizzazione. Elenchiamo alcune delle attività fruibili online: