Donatella è scomparsa da ieri, aiutiamola a tornare a casa

Chiunque individui Donatella è pregato di contattare il n.112.

A seguito della comunicazione del Comando Compagnia dei Carabinieri di Termoli in merito alla denuncia di scomparsa della Sig,ra DI STEFANO Donatella, nata a Campobasso il 04/12/1976, residente a San Giuliano di Puglia, Via Veneto, n.2, di fatto domiciliata a Montenero di Bisaccia, Via Frentana, n.23, allontanatasi a piedi da casa nella serata del 13 gennaio, intorno alle ore 15.30, è stato attivato il piano provinciale di coordinamento per la ricerca delle persone scomparse.

In tale ambito sono stati attuati interventi con uomini e mezzi delle Forze di polizia, del Comando dei Vigili del fuoco, del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico, dei volontari della protezione civile regionale.

Al momento della scomparsa Donatella indossava un giubbino senza cappuccio di colore nero, pantaloni e stivaletti di colore nero. Si riporta anche la descrizione sommaria della scomparsa: altezza, metri 1,60; corporatura esile; capelli neri naturali corti; occhi neri; carnagione molto chiara, inflessione meridionale.