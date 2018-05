Molisani in Venezuela: appello per aiutare i rimpatri. Si cercano case nei paesi

E’ ogni giorno più difficile per i tanti molisani in Venezuela affrontare la crisi che ha colpito il paese sudamericano dove è molto nutrita la comunità molisana. Tra episodi sempre più diffusi di criminalità, scontri, problemi sanitari povertà diventa importante la solidarietà di tutti per aiutare i nostri corregionali a fare ritorno in Italia. Diversi paesi molisani si sono, pertanto, attivati per formare gruppi di aiuto che hanno già permesso ad una famiglia con due bambini piccoli di rientrare, come accaduto a Toro.

Anche a Monacilioni Comune, Pro Loco e Parrocchia si sono uniti per promuovere azioni di sensibilizzazione a favore dell’accoglienza e dell’inclusione dei molisani che vogliono tornare dal Venezuela.

Tra le azioni di sostegno rientra anche l’invio di farmaci, ma soprattutto la messa a disposizione di abitazioni libere tra le tante disponibili nei vari paesi molisani dove sono moltissime le case disabitate e la possibilità di offrire ai rimpatriati un lavoro.

Presso il Comitato Molise Pro Venezuela è possibile avere tutte le informazioni necessarie a chi volesse dar vita ad iniziative di supporto.