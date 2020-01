E ora che la Brexit sarà realtà che cosa succederà? Parliamone con Antonello Guerrera

Il Giornalista molisano Antonello Guerrera sarà al Village Caffè Letterario, in Via Vittorio Veneto, sabato 25 gennaio, dalle ore 17.00, per presentare il suo libro "Il popolo contro il popolo: perché dopo la Brexit l’Europa e la democrazia non saranno più le stesse".