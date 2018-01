Tirocini Over 30, stop all’invio di domande. Esaurita già la dotazione finanziaria del bando

Con determinazione del direttore generale del I dipartimento n.8 del 25 gennaio 2018 la Regione Molise, nell’ambito dell’avviso pubblico “Tirocini extracurriculari di inserimento e reinserimento al lavoro – Sostegno all’occupazione over 30“, ha disposto la sospensione dei termini per l’invio delle domande a partire dalle ore 18 del 25 gennaio, giorno di apertura delle piattaforme Mosem per l’invio delle istanze.

In un solo giorno sono giunte, infatti, circa 440 istanze, per un fabbisogno finanziario presunto di 1.800.000 euro, ben oltre i 650mila che la Regione Molise aveva stanziato per finanziare la misura.