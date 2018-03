Il Comune di Campobasso rende noto che sono state attivate le procedure per la presentazione delle richieste di borse di studio per gli studenti delle scuole secondarie superiori per l’anno scolastico 2017/2018, sulla base di apposita deliberazione della Regione Molise.

Per accedere al beneficio occorre avere un Isee non superiore a 10.632,94€. Le richieste devono essere presentate entro il termine del 5 aprile secondo le modalità specificate nell’avviso.