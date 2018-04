Campobasso, chiusura al traffico dello svincolo di collegamento Tangenziale Est

Il Comune di Campobasso rende noto che a partire da martedì 10 aprile, per via dei lavori di manutenzione dei giunti dei viadotti nei pressi dello svincolo di collegamento Tangenziale Est, sarà necessario chiudere al traffico il tratto di svincolo compreso tra gli accessi su via Scardocchia-Lombardia e l’anello di collegamento alla strada statale 87.

Per evitare il blocco del traffico si consigliano percorsi alternativi su via San Giovanni e via Pirandello. Per chi arriva dalla statale 87 e deve raggiungere la zona Vazzieri è consigliato imboccare l’uscita “centro” oppure proseguire lungo la Tangenziale ed imboccare dunque l’uscita di via Lombardia.

La chiusura è prevista dalle ore 7 di martedì 10 aprile fino a fine lavori la cui durata presunta è di circa tre giorni.