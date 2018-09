Comune di Campobasso, approvato il piano di vendita per 293 alloggi comunali

La giunta comunale di Campobasso, guidata dal sindaco Antonio Battista, su proposta dell’assessore al Patrimonio Massimo Sabusco, ha approvato il programma di alienazione degli alloggi comunali ERP, seconda fase, che prevede la vendita complessiva di 293 alloggi situati in Via Toscana e Via Sardegna. Gli alloggi hanno diverse metrature e prezzi che vanno da 25 a 60 mila euro a seconda del tipo di alloggio e della grandezza dello stesso. All’albo pretorio del Comune è possibile consultare gli elenchi e visionare le caratteristice degli alloggi con i relativi prezzi.