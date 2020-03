Covid-19: Centro per l’Impiego, modalità telematiche per varie richieste

Modalità telematica ai Centri per l'impiego del Molise per richiedere la DID, scheda anagrafica e altra certificazioni ecc, al fine di contrastare la diffusione del COVID-19.

In relazione alle misure urgenti per il contenimento e la gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 emanate dal Governo, ed in particolare alle nuove tassative disposizioni del Presidente del Consiglio e in merito alle circostanze che consentono gli spostamenti da un comune all’altro SOLO per comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità (se nella tua zona sono chiusi esercizi che vendono generi di prima necessità), e spostamenti per motivi di salute, si invitano gli utenti ad accedere al portale unico nazionale per il rilascio della DID (dichiarazione di immediata disponibilita), ai fini dell’attestazione dello stato di disoccupazione, rinviando l’erogazione dei servizi di politica attiva a data da destinarsi, mentre le informazioni inerenti i servizi dei CPI si erogheranno ai seguenti numeri di telefono:

087411958403 (Centro per limpiego di Campobasso);

0875/478001 (Centro per l’Impiego di Termoli)

0865/252520 (Centro per l’Impiego di Isernia).

Si potrà accedere al rilascio delle certificazioni (mod. C/2 storico, scheda anagrafica professionale ecc..) inviando una richiesta motivata, con allegato un valido documento di identità, ai seguenti indirizzi di pasta elettronica: