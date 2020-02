Il CSV Molise si racconta: Capacit’Azione e Riforma del terzo Settore

Martedì 4 febbraio 2020,dalle ore 9,30 alle 18,00, nella sede regionale dell’AVIS, in contrada Colle della Api a Campobasso, si aprirà un’interessante tavola rotonda sui vari temi che riguardano il Terzo Settore. Verrà analizzato tutto ciò che ruota attorno al mondo del volontariato, sia relativamente al piano normativo, sia a quello strettamente sociale, grazie alla voce di diverse associazioni che operano sul territorio molisano e che porteranno la loro testimonianza. Ma la giornata, che varrà come modulo conclusivo del progetto ‘Capacit’Azione‘, sarà anche l’occasione per illustrare a cittadini e utenti del Terzo Settore, le attività proprie del Centro di servizio di volontariato del Molise.

Sarà quindi una sorta di ‘open day’ in cui i vertici dell’organismo racconteranno il lavoro che ogni giorno viene svolto a supporto delle organizzazioni di volontariato. Un sostegno che va dall’ambito logistico a quello della comunicazione, dalla consulenza su bandi e progetti, alla concessione di spazi per incontri e riunioni. Il presidente Gian Franco Massaro e la direttrice Lorena Minotti accoglieranno illustri ospiti quali il presidente nazionale del CSVnet Stefano Tabò, l’esponente del Forum del Terzo Settore Filiberto Parente, la responsabile di Capacit’Azione Molise Cristina Ratino. Si alterneranno poi i relatori Piero Petrecca, consigliere CSV Molise e Consigliere nazionale CSVnet, Michele Colavita, dirigente responsabile del servizio Politiche Sociali della Regione Molise e Luca Degani, componente del Consiglio Nazionale del Terzo Settore. L’incontro sarà moderato dalla giornalista Valentina Ciarlante.

Il progetto Capacit’Azione è stato realizzato con l’obiettivo di formare 1300 operatori sulla riforma del Terzo Settore e, nel merito, sono stati già realizzati oltre 80 appuntamenti in tutt’Italia. L’iniziativa, realizzata con i fondi del ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, è promossa dal Forum Terzo settore Lazio in collaborazione con CSVnet, Forum nazionale del terzo settore e un’ampia rete di partner.

Partner di Capacit’azione sono Anpas, Anteas, Arci, Auser e CdO-Opere sociali insieme ai collaboratori di sistema Acli, Anci Lazio, Anffas, Pro Bono Italia, Coordinamento periferie, Legambiente, Leganet e Legautonomie.