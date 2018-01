Dancing Queen Molise, per vivere… il bello del ballo

L’emozione correva sui volti felici delle bimbe, pronte a dare il meglio in pista con i loro vestitini svolazzanti dietro le indicazioni delle loro insegnanti. Anche quest’anno la festa organizzata in occasione delle vacanze natalizie alla Dancing Queen Molise, scuola di ballo nella zona industriale di Campobasso, ha voluto mettere in primo piano la passione con cui si lavora e il divertimento degli allievi nell’apprendere nuovi passi e nuove figure di danza.

Piena la sala in contrada Colle delle Api, gioia per Anna Villani e tutto il suo gruppo che con impegno quotidiano e voglia di crescere ha organizzato lo spettacolo con un filo di orgoglio per il lavoro svolto.

Lo staff della Dancing Queen Molise ha intrattenuto i presenti, tanti, in una serata carica di sorrisi, dedicata agli allievi, ai genitori, agli insegnanti e a quanti, intervenuti, hanno voluto prendere parte ad una bella festa, sentita e partecipata.

Alle esibizioni dei talenti emergenti e degli appassionati del movimento in musica, delle bimbe più piccole e delle ragazze un po’ più grandicelle, si sono alternati momenti di alto livello con i bravissimi Maestri della scuola, Antonio Valerio e Valentina Avigliano.

L’evento è terminato con uno scambio di auguri e con il rinnovato impegno a procedere, lavorando ogni giorno, per migliorare e portare alto il nome della scuola nel diffondere i talenti del vero latino – americano in regione ma soprattutto fuori.

La grinta e la passione saranno i fili conduttori dei prossimi appuntamenti: sono infatti riprese a pieno ritmo le attività della scuola rivolte a tutti i gusti e a tutte le età.

Previste naturalmente lezioni gratuite per chi vuole saperne di più e testare, in gruppo o in coppia, …il bello del ballo.