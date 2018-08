Impresa 4.0 e incentivi nazionali: giornate formative della Camera di Commercio del Molise

Il PID, Punto impresa digitale della Camera, organizza, in collaborazione con gli ordini dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Campobasso, Larino – Termoli e Isernia l’evento formativo “Gli incentivi nazionali e camerali di IMPRESA 4.0: ti diamo una mano a capirne di più” .

L’evento si svolgerà nelle tre città principali della Regione, al fine di consentire la massima partecipazione da parte delle imprese e dei professionisti:

Isernia, mercoledì 5 settembre ore 15.00 – Sala convegni Camera di commercio C.so Risorgimento,302;

Campobasso, giovedì 6 settembre ore 9.00 – Sala convegni Camera di commercio P.zza della Vittoria,1;

Termoli, giovedì 6 settembre ore 15.00 – Sala convegni Hotel Meridiano Lungomare Cristoforo Colombo,52/A.

Un esperto professionista a livello nazionale affronterà gli argomenti previsti dal programma con l’obiettivo di illustrare tutte le misure contenute nel Piano nazionale Impresa 4.0, in modo che le imprese possano cogliere al meglio le opportunità offerte (Iper e Super Ammortamento, credito d’imposta, ecc.) e siano in grado di dare attuazione a un piano di investimenti strategico e innovativo.

Trattati dal relatore anche alcuni aspetti relativi alla digitalizzazione dei processi produttivi delle imprese. L’evento sarà anche l’occasione per illustrare il Bando camerale I4.0 e le prossime attività e iniziative del Punto Impresa Digitale.

Per la partecipazione all’evento, gratuita per tutti gli interessati, è necessario iscriversi dal sito istituzionale della Camera di Commercio del Molise, scegliendo la località desiderata. Per ulteriori informazioni è possibile contattare il PID alla mail pid@molise.camcom.it e al numero 0874-4711.