Interruzione del flusso idrico a Campobasso: quali le zone interessate

Il Comune di Campobasso rende noto che nella giornata di giovedì 5 dicembre 2019 ci sarà un’interruzione del flusso idrico in alcune zone di Campobasso così come comunicato da Molise Acque per l’effettuazione di lavori che verranno compiuti domani, giovedì 5/12/2019, dall’azienda su serbatoio partitore di Monteverde – serbatoio partitore di Colle Impiso. Pertanto resteranno senz’acqua, domani, per tutta la durata della chiusura (dalle 9:00 circa, ad ora non specificata) le utenza localizzate nelle seguenti zone di Campobasso:

c.da Colle Leone

c.da Calvario (compreso zona cinema Maestoso)

c.da Vallevona

c.da Macchie

c.da Gessiera

c.da S. Giovanni in golfo (utenze lungo la SS87 da Taverna del Cortile fino alla zona del passaggio a livello ferroviario)