Molise. Coronavirus e rimborsi, il Movimento Consumatori in supporto ai cittadini

L’emergenza sanitaria che stiamo ancora vivendo da febbraio ha portato molti cittadini ad avere informazioni discordanti su imposte, tributi da pagare, somme versate per servizi mai ricevuti, mutui e tutti ciò che riguarda il settore economico. Il Movimento Consumatori ha realizzato una guida che offre strumenti di tutela e informazioni sui provvedimenti presi dal Governo nei seguenti nei settori come: auto, banche, bollette, corsi e convegni, fisco, scuola, spettacoli, sport, trasporti e turismo.

In questo momento di estrema difficoltà per il nostro Paese, Movimento Consumatori continua il suo lavoro di tutela e di informazione ai cittadini, offrendo assistenza a distanza. Per informazioni e per la richiesta di rimborsi contattare: campobasso@movimentoconsumatori.it o chiamare allo 0874.411086 – 333.406.9290 dalle ore 11,30 – 13,30 – 16,00 – 18,00 dal lunedi al venerdì.