Oggi il via allo shopping con i saldi in Molise

Il Molise ha stabilito la data di avvio dei saldi invernali oggi 4 gennaio, in linea con molte altre regioni d’Italia. In questo e nei giorni seguenti, c’è da aspettarsi la presenza di molte persone. Lo stop ai prezzi ribassati è previsto per domenica 1 marzo, dunque i molisani e coloro che visitano la regione hanno circa 2 mesi per sfruttare i ribassi.

Ovviamente più ci si avvicina alla fine del periodo promozionale, più elevati saranno gli sconti, potendo arrivare ben oltre il 50% rispetto ai prezzi originari. Questo vale sia per l’abbigliamento che per tutte le altre tipologia di merce disponibile in saldo. c’è da fare molta attenzione a due cose fondamentali:

in genere percentuali troppo elevate fin dai primi giorni di sconti potrebbero risultare ingannevoli o indice di scarsa qualità del prodotto proposto;

non ritardare eccessivamente i tempi di un acquisto, potrebbe comportare l’esaurimento delle scorte del prodotto di vostro interesse.

Nella regione molisana le offerte non mancano e per notarlo basterà fare un giro per le principali vie commerciali della Regione.