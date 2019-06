PA Social Day, l’era della nuova comunicazione

Si terrà a Campobasso il 18 giugno, dalle ore 9,30 alle ore 13,30, presso l’Aula Multimediale della Biblioteca di Ateneo dell’Università degli studi del Molise, la seconda edizione del PA Social Day, un evento unico nel suo genere con 18 città italiane impegnate in contemporanea sui temi della nuova comunicazione. Questo momento di riflessione e di confronto, promosso e organizzato a livello nazionale dall’associazione PA Social e realizzato a Campobasso dalla Camera di Commercio del Molise, con la sinergia del PID – Punto Impresa Digitale e in collaborazione con l’Università degli Studi del Molise, mira a sviluppare le tematiche legate alla nuova comunicazione attraverso i social network, le chat, l’intelligenza artificiale e tutti gli strumenti innovativi messi a disposizione dal digitale. Gli argomenti indicati rientrano, tra l’altro, nell’elenco delle tecnologie abilitanti del Piano Nazionale Impresa 4.0 promossi ormai già da qualche anno dal sistema camerale grazie alle attività informative/formative previste nelle iniziative programmate dai PID.

Nello specifico, l’evento di Campobasso avrà come titolo “Big data & Open data – Come valorizzarli“. L’obiettivo della giornata sarà quello di fornire un inquadramento teorico, utile sia alle imprese che alle Pubbliche Amministrazioni, sulla grande quantità di dati disponibili grazie alle tecnologie ICT, sul loro utilizzo e sulla loro valorizzazione, per poi passare a un’esercitazione pratica utile per l’applicazione di questi concetti nella vita d’impresa e in quella delle Pubbliche Amministrazioni. Il programma prevede l’inizio dei lavori alle ore 9,30. Prima parte dedicata ai Big Data, a cura di Rocco Oliveto, professore e Presidente del Consiglio di Corso di Studio di Informatica dell’Università degli Studi del Molise. A seguire, approfondimento sugli Open Data delle Pubbliche amministrazioni a cura di Eliana Marinelli.

Giuseppe Lanese illustrerà le attività dell’Osservatorio Nazionale sulla Comunicazione Digitale, Maria Rosaria D’Alessio affronterà il tema degli Open Data rilasciati dalla Camera di Commercio del Molise per l’analisi dei trend economici e Carmela Basile, per la Provincia di Campobasso, illustrerà il Progetto Open Coesione. A conclusione della giornata, laboratorio pratico su dataset per consentire ai partecipanti di sperimentare sul campo quanto appreso. L’evento è dunque rivolto a tutte le imprese, aspiranti imprenditori e Pubbliche amministrazioni. Le iscrizioni possono essere effettuate dal sito della Camera di Commercio del Molise.

Per ulteriori informazioni: 0874.471539 / 389.10.19.031.