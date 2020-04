Scontagiamoci, le mascherine arrivano al Cardarelli con la raccolta fondi

#Scontagiamoci. Sono arrivate anche 200 mascherine al personale sanitario e 200 mascherine al reparto di Radiologia. In evidenza la foto del personale di Radiologia che ringrazia i donatori

Dopo i ventilatori polmonari giunti in Molise tramite la raccolta fondi #Scontagiamoci, di cui due ventilatori polmonari sono stati donati all’Ospedale San Timoteo di Termoli attraverso due imprenditori del posto, uno a Venafro, affidato al vescovo che ha aderito per l’Ospedale Veneziale di Isernia. Un blocco di quattro andrà al Presidio Ospedaliero Cardarelli di Campobasso,consegnate nelle mani del primario Claudio Rossi e della sua équipe, sono arrivate anche 200 maschere al personale sanitario e 200 maschere al reparto di Radiologia.

Per la gioia di Toni, imprenditore campobassano, Nicola avvocato campobassano e Nadia assistente sociale, che con Francesco, Presidente dell’Associazione Nazionale Polizia di Stato (ANSP) sezione di Campobasso, hanno coinvolto aziende e singoli cittadini per l’acquisto di questi macchinari salvavita, il camion con le mascherine è giunto in ospedale.

In evidenza la foto dell’equipe del Reparto di Radiologia che ho voluto ringraziare i donatori con questo piccolo gesto spontaneo.