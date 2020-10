Vincenzo Cimino è il nuovo presidente dell’Ordine dei Giornalisti del Molise

Il professore di Flauto e Giornalista Pubblicista Vincenzo Cimino, stimato e apprezzato da tutti per la sua disponibilità e il suo continuo impegno nei confronti della categoria dei giornalisti pubblicisti, è il nuovo presidente dell’Ordine dei Giornalisti del Molise. Seguono il vice presidente Cosimo Santimone, in segretaria Marcella Tamburello e Andrea Nasillo come tesoriere.

Al collegio per la revisione dei conti eletti Francesco Bottone e vice presidente Valentina Cocco.

Vincenzo Cimino prende il posto di Pina Petta. Gli auguri al neo presidente e a tutti gli eletti dalla nostra Redazione.