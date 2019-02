Addetto alla Somministrazione e alla Vendita di alimenti e bevande, il corso

La Confcommercio Molise informa che, con un minimo di iscritti di 10 persone, verrà avviato un corso di Addetto alla Somministrazione e alla Vendita di alimenti e bevande, gestito dall’ASCOM SERVIZI CAT – MOLISE SRL, presso la sede di Campobasso – C.da Colle delle Api.

Il Corso ha durata di 120 ore. Ai fini dell’ammissione all’esame finale con Commissione nominata dalla Regione Molise, la frequenza al corso è obbligatoria per l’80% delle ore, cioè per un totale di almeno 96 ore. L’importo per la frequenza del corso ammonta a € 500,00 + Iva al 22% da pagare in due rate uguali.

Per informazioni contattare molise@confcommercio.it o telefonare allo 0874.6891.