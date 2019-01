Avviso per 4 corsi di formazione gratuiti

La Ial Molise e Sicurform Italia, all’interno del Progetto “RinnovaMenti”, hanno pubblicato un avviso per l’avvio di quattro corsi di formazione: Operatore dell’Abbigliamento, Operatore di Macchine Utensili, Digital Marketing Manager e Tecnico Esperto della Gestione Aziendale. Tutti i corsi sono gratuiti. L’intervento formativo è rivolto a disoccupati, percettori di misure di sostegno al reddito, lavoratori coinvolti in situazioni di crisi o comunque a rischio di espulsione dal mercato del lavoro in particolare appartenenti agli ambiti produttivi dell’agro-alimentare, del tessile e del metalmeccanico.

Non possono partecipare a corsi nell’ambito del progetto “RinnovaMenti” coloro i quali abbiano già conseguito certificazione rilasciata a seguito di frequenza a percorsi formativi finalizzati all’acquisizione di medesime competenze. Per partecipare ai percorsi formativi gli interessati dovranno presentare apposita richiesta compilando i relativi moduli online disponibili nella sezione “avvisi“ del sito entro le ore 12:00 del giorno 28/02/2019.

Per maggiori informazioni visitare il sito, oppure scrivere all’indirizzo mail info@rinnovamenti.net oppure chiamare al numero 0874493750.