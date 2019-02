Bando per un Corso OSS in Molise

Ial Molise con un avviso rendo noto l’avvio di un Corso di Formazione Professionale per OSS. L’azione formativa è indirizzata a n.20 allievi. Per l’accesso ai corsi di Formazione per Operatore Socio Sanitario è richiesto il diploma di scuola dell’obbligo ed il compimento del 17° anno di età alla data di iscrizione. E’ rivolto a tutti i cittadini occupati, disoccupati e inoccupati.

L’Operatore Socio Sanitario opera in ambito sociale o sanitario a supporto delle équipe medico-infermieristiche o socio-educative. Ha un buon grado di autonomia e sa adeguarsi alle esigenze del team di lavoro. Gli sbocchi professionali per un operatore socio sanitario prevedono l’introduzione al mondo del lavoro presso: strutture sanitarie, strutture assistenziali, di accoglienza e ospitalità, istituzioni scolastiche.

Il costo è di 1.500,00 Euro da versare in n. 6 rate mensili da 250,00 Euro ciascuna e da concordarsi a inizio attività. Per qualsiasi informazione contattare allo 0874.98869 o scrivere una mail a info@ialmolise.it.