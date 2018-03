Corso per educatore socio-pedagogico Unimol, pubblicato l’avviso di partecipazione

L’Università degli Studi del Molise ha pubblicato l’avviso di partecipazione relativamente al Corso di qualificazione per Educatore Socio-Pedagogico.

Il corso, articolato in 1500 ore di apprendimento da realizzarsi, per 300 ore in blended learning (70% in distance learning e 30% in presenza) e per 1200 ore di studio autonomo, avrà una durata non inferiore a 6 mesi ed è finalizzato a formare la figura professionale dell’educatore in grado di operare nei diversi contesti formali e non formali del sistema dell’istruzione, della formazione e dell’educazione.

La procedura di immatricolazione verrà attivata a partire dal 6 aprile e terminerà il 20 aprile, termine entro il quale dovrà essere perfezionata la domanda di accesso al corso. La quota di partecipazione al Corso è fissata in €. 1.600,00 da versare in quattro rate.