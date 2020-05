Corso di formazione per Oss, via alle iscrizioni in Molise

L’azione formativa è indirizzata a n.20 allievi. Per l’accesso ai corsi di Formazione per Operatore Socio Sanitario (O.S.S.) è richiesto il diploma di scuola dell’obbligo ed il compimento del 17° anno di età alla data di iscrizione. E’ rivolto a tutti i cittadini occupati, disoccupati e inoccupati.

Il corso avrà durata complessiva di 1000 ore articolate in: 550 di formazione teorica di cui 200 ore con metodologia F.A.D (Formazione a Distanza), 250 ore in F.A.D. (Formazione a Distanza) sincrona 100 di esercitazioni pratiche in aula e 450 ore di Tirocinio Formativo/Stage presso Presidi Ospedalieri e/o strutture Sanitarie. Agli allievi che avranno frequentato almeno il 90% delle ore di corso previste, a seguito degli esami finali, sarà rilasciato l’Attestato di Qualifica Professionale come previsto dalla L. 845/78 valido su tutto il territorio nazionale, nelle strutture, attività e servizi sanitari, socio-sanitari e socio-assistenziali.

Le iscrizioni scadono il 23 maggio 2020. Per informazioni visitare il sito, scrivere a info@ialmolise.it, oppure telefonare allo 0874.98869.