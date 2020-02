Corso gratuito per operatore Tiflologico, pochi giorni alla scadenza

Ancora qualche giorno allo scadere dei termini ultimi per le iscrizioni al CORSO GRATUITO di OPERATORE TIFLOLOGICO – 2020, finanziato dalla Regione Molise.

Il corso è stato fortemente voluto dal Consiglio regionale dell’Unione Italiana ciechi e ipovedenti del Molise, obbedendo alla necessità di formare nuove figure professionali afferenti l’ambito tiflologico anche in osservanza del riconoscimento da parte dell’istituzione politica regionale dei due nuovi percorsi formativi per operatore tiflologico ed Educatore tiflologico.

Il corso sarà organizzato in collaborazione con Chrimar, ente accreditato presso la Regione Molise, per lo svolgimento di attività di formazione riconosciute in ambito pubblico dalla Regione stessa. E’ diretto a disoccupati ed inoccupati in chiave di anticipazione al cambiamento, in quanto la formazione e l’acquisizione di competenze possono rappresentare lo strumento per favorire lo sviluppo economico del territorio molisano. Le domande possono essere presentate entro il 4 marzo.

Per ulteriori informazioni contattare: la segreteria regionale dell’UICI Molise al numero 0874 422952 e la segreteria dell’Ente Chrimar al numero 0865 904260.

Per informazioni fare riferimento al sito.