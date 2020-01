Cosmo Servizi, corsi di formazione gratuiti in scadenza

L’ente di Formazione Cosmo Servizi, sito in Via Cardarelli 19, nell’ambito del POR Molise 2014/2020 Asse 8 – Istruzione e Formazione – Azione 8.1.1 – Interventi Formativi strettamente collegati alle esigenze di inserimento e reinserimento lavorativo, organizza due corsi di formazione in scadenza. Il primo Web Developer PHP&MYSQL, avrà una durata di 320 ore di cui 128 di Stage in aziende partner, il compenso sarà di 3 euro all’ora.

I soggetti destinatari sono giovani in possesso delle seguenti caratteristiche:

Diploma di Scuola Secondaria Superiore o con esperienze di lavoro almeno triennali in settori affini al settore dell’ICT

Residenti o domiciliati in un Comune della Regione Molise

Disoccupati o inoccupati

Maggiore età

Al termine del corso, previa verifica, verrà rilasciato un Attestato di qualifica Professionale in Tecnico di produzione pagine web. Le scadenze sono fissate all’8 febbraio 2020.

Il secondo corso riguarda Event Planner e Manager, della durata 320 ore di cui 96 di Stage in aziende partner, il compenso sarà di 3 euro all’ora.

I soggetti destinatari sono giovani in possesso delle seguenti caratteristiche:

Diploma di Scuola Secondaria Superiore o con esperienze di lavoro almeno triennali in settori affini al settore dei servizi alle persone;

Residenti o domiciliati in un Comune della Regione Molise;

Disoccupati o inoccupati;

Maggiore età

Al termine del corso, previa verifica, verrà rilasciato un Attestato di qualifica professionale in Tecnico Esperto nella Gestione dei Servizi. Iscrizioni aperte fino al 20 febbraio 2020.

Per informazioni è possibile scrivere una mail a: cosmo@cosmoservizi.it, telefonare al numero 0874 481205 o visitare il sito.