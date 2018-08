Dottorati Unimol, al via le iscrizioni per il nuovo ciclo

L’Università degli Studi del Molise ha pubblicato i bandi di selezione per il XXXIV ciclo di Dottorati nei relativi di partimenti per l’anno accademico 2018/2019. Si tratta, in particolare, di Dottorati di Ricerca in: Bioscienze e Territorio, Innovazione e Gestione delle Risorse Pubbliche, Medicina Traslazionale e Clinica e Tecnologie e Biotecnologie Agrarie. Tutti i corsi avranno durata di tre anni e inizieranno a novembre 2018. Il termine ultimo per l’invio delle candidature è fissato al 25 settembre.