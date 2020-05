Finanziamento di percorsi di Istruzione Tecnica Superiore, l’avviso del Por Molise

L’avviso, attraverso il finanziamento di percorsi di Istruzione Tecnica Superiore (ITS), con avvio nell’anno formativo 2020-2021, intende promuovere la realizzazione di percorsi formativi nelle aree tecnologiche strategiche per lo sviluppo economico e la competitività del territorio regionale, rispondendo sia alla domanda di competenze tecniche e tecnologiche nuove e di alto livello da parte del mondo produttivo, sia alle esigenze delle imprese che si trovano in una fase di transizione tecnologica verso Industria 4.0.

L’Avviso è rivolto alle Fondazioni ITS, istituite secondo il DPCM 25 gennaio 2008 con sede nella Regione Molise che presentino progetti di Percorsi Formativi Biennali, in esito ai quali sia rilasciato un Diploma di Tecnico Superiore. I destinatari dei percorsi di formazione saranno Soggetti inoccupati, disoccupati , residenti in Molise con età non superiore a 35 anni. C’è tempo fino al 29 maggio 2020.

Per informazioni telefonare allo 08744291, scrivere a contactcenter@regione.molise.it oppure visitare il sito.