Ial Molise: corso di preparazione ECDL

Lo IAL S.r.l. Molise è l’ente incaricato della promozione e dello sviluppo delle risorse umane attraverso l’implementazione di attività di formazione professionale, culturale e sociale, in stretta coerenza con gli obiettivi fissati dalla Strategia Europea per l’Occupazione tesa, in particolare, a promuovere l’occupazione e l’imprenditoria.

L’ente progetta e realizza percorsi di orientamento, di formazione e di assistenza all’inserimento lavorativo o alla creazione d’impresa, finalizzati a favorire l’accesso al mondo del lavoro, organizza anche attività di formazione dedicate ai lavoratori, autonomi e dipendenti, al fine di consentire loro l’adeguamento e lo sviluppo delle competenze professionali.

L’ente organizzerà un Corso di preparazione alla Patente Informatica Europea (ECDL), al fine di ottenere un’ottima preparazione per il superamento dell’esame. Il corso ha una durata di 60 ore. Il calendario delle lezioni è ancora da stabilire.

Per informazioni chiamare allo 0874-98869 o allo 0874-62371, oppure scrivere a info@ialmolise.it.