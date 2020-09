Il 16 settembre è stato pubblicato l’avviso per soli titoli per la copertura per 5 posti di OSS sul Burm. Per le domande c’è tempo fino al 30esimo giorno successivo alla pubblicazione. E’ un concorso per soli titoli e i punteggi sono attribuiti sia all’esperienza presso strutture private, sia presso la Pubblica Amministrazione.

I moduli per la domanda sono presenti nel bando stesso, visualizzabile e stampabile attraverso il seguente link.