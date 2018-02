A scuola di pizza per trovare lavoro. Un corso ad hoc a Isernia

E’ promosso da Federimpresaitalia Regione Molise il corso da pizzaiolo che si terrà ad Isernia e che mira a formare professionisti degli impasti. Dieci lezioni, di cui tre di teoria e sette di pratica, con la partecipazione di uno dei più famosi maestri pizzaioli napoletani, Salvatore Di Matteo della premiata pizzeria DI MATTEO di Napoli.

Si partirà dall’abc della pizza, passando per la conoscenza di tutti gli attrezzi del mestiere, per arrivare a realizzare impasti di altissima qualità. Quindi un corso altamente professionalizzante che mira a trasmettere le basi per esercitare un vero e proprio mestiere. Al migliore allievo verrà data, inoltre, la possibilità di effettuare uno stage gratuito di 20 ore presso un maestro pizzaiolo e beneficerà anche una riduzione del 50% del costo del corso.

I nominativi dei partecipanti saranno messi a dispsozione delle pizzerie che ne faranno richiesta per stage o tirocini propedeutici all’attivià lavorativa. Al termine del corso sarà rilasciato da FederimpreseItalia un’ attestato di frequenza che certificherà l’acquisizione delle principali nozioni.