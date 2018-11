Unimol, aperte le iscrizioni al corso di alta formazione in materia di sanità pubblica

Partirà a febbraio 2019 il Corso di Alta Formazione, promosso dall’Università degli Studi del Molise, in “Materia di sanità pubblica e di organizzazione e gestione sanitaria“, che ha l’obiettivo di “favorire lo sviluppo delle competenze manageriali nelle figure apicali della sanità e nelle figure professionali in possesso dei requisiti per l’accesso ai ruoli di direttore generale, provenienti anche dal settore privato”. Il corso è rivolto ad un massimo di 40 partecipanti e prevede l’acquisizione di 16 crediti formativi. Possono accedere al corso i laureati magistrali che presentano domanda entro il termine del 6 dicembre, così come previsto dall’apposito bando Unimol.