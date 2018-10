Anche un po’ di Molise al Puglia Magic Awards

Un magico gemellaggio tra Puglia e Molise sarà protagonista a San Pietro Vernotico (Brindisi) domenica prossima 7 ottobre per la quinta edizione del Puglia Magic Awards.

Nel teatro Don Bosco alle 18 in scena prestigiatori, arte magica e spettacolo di grandi illusioni per un evento curato da Antonio Altavilla ed Altamedia con il patrocinio del Comune e la collaborazione di realtà provenienti da fuori regione, tra cui il Club Magico Molisano, gemellato con la manifestazione.

Ricco di fascino e molto divertente il Premio dell’arte magica pugliese porta sul palco la magia di scena e la magia comica dei migliori prestigiatori pugliesi e non solo. A portare maestrìa e speciali capacità ci saranno diversi prestigiatori, manipolatori, mentalisti e addirittura un esperimento di escapologia, numero che ha reso famoso il grande Houdini.

Il Club Magico Molisano, composto da un gruppetto di appassionati, nasce dall’esigenza di avere e dare un punto di riferimento sulla materia in territorio molisano. L’associazione organizza corsi per dilettanti e appassionati, incontri con professionisti, lezioni, spettacoli, conferenze, procura attrezzatura magica per professionisti e dilettanti, show, galà, concorsi, viaggi e appuntamenti magici in Italia e nel mondo.

Tutto e di tutto nel fantastico mondo della magia, un modo per allenare la mente e lavorare sulle abilità che sempre più spesso in questi ultimi tempi attira l’attenzione di grandi e piccoli.

Magica domenica a tutti!