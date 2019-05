Cif Molise presenta: “La guerra e la rinascita a Venafro, in Italia, nel Molise”

La cultura è uno dei punti cardine delle attività del Cif, Centro Italiano Femminile, ed è per questo che l’associazione ha inteso promuovere un’interessante serata dedicata a storia e letteratura. Il Cif di Venafro e il Cif Molise presentano: “La guerra e la rinascita a Venafro, in Italia, nel Molise”, il libro di Alba Galardi Giannini, edito da Volturnia.

L’evento che ha ottenuto il patrocinio dell’Assessorato Regionale alla Cultura e del Comune di Venafro, si terrà domani, lunedì 13 maggio 2019, alle ore 16,30 nell’oratorio Monsignor Galardi, in via Acquedotto Romano, a Venafro.

In apertura i saluti del sindaco di Venafro Alfredo Ricci, della dirigente scolastica Carmela Concilio, dell’assessore alla Cultura del Comune venafrano Dario Ottaviano e della presidentessa del Cif Molise Maria Antonietta Mariani.

Successivamente Bianca Buondonno illustrerà i contenuti del libro con un breve prologo e Donata Caggiano interverrà sul tema Venafro, tra guerra e rinnovamento. Voce, poi, alla scuola con Romana Eugenia Lucarelli e gli studenti della classe V dell’istituto Odontotecnico, Carmelina Cimino e gli studenti delle classi VA del liceo Scientifico e VB del liceo Classico, Donata Caggiano e gli studenti del VA del liceo Classico.

Sarà quindi la volta dell’autrice, Alba Galardi Giannini, che approfondirà i temi del volume. Il convegno sarà moderato dal giornalista e scrittore Tonino Atella.