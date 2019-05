CVTà Street Fest, al via la quarta edizione

Dal 13 al 16 giugno si svolgerà la quarta edizione del CVTA’ STREET FEST: l’originale rassegna di street art che rivitalizzerà l’antico borgo di Civitacampomarano, in provincia di Campobasso, attraverso l’opera in tempo reale di alcuni degli artisti del settore più qualificati a livello internazionale.

Diretto da Alice Pasquini, il CVTA’ STREET FEST vedrà quest’anno cimentarsi sulle mura di alcuni palazzi del Paese prescelti dalla pro-loco, cinque street artist di respiro intercontinentale:

Milu Correch, un’artista di graffiti argentina nota per i suoi murales e immagini su larga scala che creano un mondo senza limiti o codici scritti; Martin Whatson, artista di strada norvegese noto per i suoi scarabocchi calligrafici in vuoti in scala di grigi; Add Fuel, alias Diogo Machado, artista visuale e illustratore portoghese il cui lavoro in pannelli di piastrelle di piccole e medie dimensioni, murali dipinti su stencil di grandi dimensioni ed edizioni stampate riflette un mondo caotico di motivi e personaggi inequivocabilmente originali e pieni di ironia e umorismo; Jan Vormann, artistia, ricercatore e docente nonché membro fondatore dei T10 Studios di Berlino che lavora spesso con Lego e che ha creato il progetto dispatchwork, basato su pezzi di costruzione in plastica usati per riparare e riempire buchi nelle pareti rotte; e infine dall’Italia gli artisti dello Studio Aira, le cui opere sono paesaggi multisensoriali che combinano video, grafica, luce, suono, architettura, interattività.

“Sono felice di aver rinnovato il mio apporto artistico a un’iniziativa che viene portata avanti con cuore ed entusiasmo da un’intera comunità – ha detto Alice Pasquini – disposta a mettersi in gioco per veder trasformare e rinascere i luoghi natii in maniera originale e attraverso i segni di una manualità creativa, volontaria e, ci auguriamo, permanente”.

Ylenia Carelli, presidente della Pro Loco di Civitacampomarano, ha dichiarato: “Anche quest’anno, siamo pronti al debutto della quarta edizione del Cvtá Street Fest. Tra arte, musica e gastronomia, abbiamo previsto quattro giorni di divertimento immersi tra natura e graffiti. Non basta però raccontarlo, ma va visto direttamente: le opere degli artisti sono infatti realizzate in tempo reale, davanti agli occhi dei tanti visitatori che ogni anno ci deliziano della loro presenza e ritornano, sempre più numerosi”.

Arte immersa in scorci e panorami unici, appuntamenti di musica, cinema, letteratura ed enogastronomia condiranno la manifestazione in un’atmosfera di festa mirata a risollevare, proprio attraverso cultura e partecipazione, una parte del Molise.

“Questa è una manifestazione che ha portato vivacità al nostro borgo – conclude Barbara Manuele, presidente dell’Associazione Culturale CivitArt – ed è una finestra che può dare visibilità ai tanti aspetti del nostro territorio”.

Il calendario specifico degli eventi in programma verrà annunciato nelle prossime settimane.