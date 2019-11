“Prima dell’alba” a Pescopennataro: stasera il Molise su Rai3

Andrà in onda questa sera, 18 novembre, in seconda serata su Rai 3 alle 23:10, il programma di Salvo Sottile “Prima dell’alba” che gira, di puntata in puntata, tra varie zone d’Italia per raccontare storie e volti di chi comincia le proprie giornate quando tutti sono serenamente a nanna. Tra le varie tappe della puntata odierna ci sarà anche un focus sul Molise, in particolare sulla realtà di Pescopennataro, paese di 200 anime che come la maggior parte dei piccoli centri molisani convive con il male dello spopolamento. Al centro dell’approfondimento di questa sera ci sarà il sindaco di Pescopennataro che, come in tanti piccoli paesi, svolge in prima persona mansioni necessarie per dare servizi ai cittadini (dalla manutenzione dei lampioni alla raccolta dell’immondizia).

Tutti incollati alla tv questa sera, prima dell’alba il Molise è ancora più bello!