Festa della Reppublica con i Musei gratis

In occasione della Festa della Repubblica del 2 giugno 2019, nell’ambito dell’iniziativa nazionale #iovadoalmuseo promossa dal Ministero per i beni e le attività culturali, è possibile visitare gratuitamente i musei e aree archeologiche statali in consegna al Polo museale del Molise con i seguenti orari di apertura:

Campobasso, Museo Sannitico 9:30-18:30

Campobasso, Palazzo Pistilli 8:00-19:00

Civitacampomarano, Castello 10:00-13:00/17:00-20:00

Gambatesa, Castello di Capua 8:00-19:00

Isernia, Museo nazionale del Paleolitico 8:00-19:00

Pietrabbondante, Santuario italico 10:00-19:30

S. Vincenzo al Volturno, Complesso monumentale 8:00-19:00

Sepino, Museo della città e del territorio 9:30-18:30

Venafro, Museo Archeologico 8:00-19:00

Venafro, Museo nazionale di Castello Pandone 8:00-19:00