Il “Misantropo” di Molière conquista il pubblico del Savoia

Ieri sera al teatro Savoia di Campobasso è andato in scena il “Misantropo” di Molière interpretato da Giulio Scarpati e Valeria Solarino per la regia di Nora Venturini.

Sold-out per questo spettacolo che è un fantastico equilibrio tra tragedia e commedia. Il pubblico ha modo di apprezzare sia l’aspetto privato del tormento amoroso che l’aspetto sociale dell’apparenza. Tutto questo a distanza di secoli è sempre più attuale e vicino alla nostra società. Alceste, interpretato da un bravissimo Giulio Scarpati, è un uomo che sposa valori positivi come il bene e l’etica, si allontana dall’ipocrisia, dalla società delle apparenze e del “buon viso a cattivo gioco”, ma contraddittorio al tempo stesso in quanto ama profondamente una donna opposta a lui in tutto. Celimene, interpretata da una bellissima Valeria Solarino, è la donna desiderata da Alceste che incarna tutti i valori negativi della società.

Alceste e Celimene, non sono altro che nostri contemporanei: opposti e incompatibili che tuttavia continuano a cercarsi e amarsi. Eppure la loro storia non ha un lieto fine: Celimene non riesce a rinunciare alla mondanità, alle attenzioni dei suoi pretendenti e per questo perderà per sempre l’amore di Alceste.

Sul palcoscenico si sono alternati molti personaggi: parodie tutte dei difetti e dei vizi della società del tempo e della società contemporanea. La scenografia trasporta il pubblico nel teatrino-salotto di Celimene reso attuale e contemporaneo grazie alla fusione di costumi barocchi e musiche seicentesche contaminate da jazz, musica elettronica e rock. Lo stesso specchio che incombe sulla scena invita gli spettatori a riflettersi nelle diverse personalità presenti sul palco e a vedere riflessa l’amara realtà con tutti i vizi che colpiscono la società. Ciò che si riscontra nel mondo contemporaneo fa parte anche di questa antichità classica rappresentata con grande bravura.

Un grande capolavoro di Molière interpretato in maniera impeccabile da Giulio Scarpati, che solca il palcoscenico con grande maestria insieme a Valeria Solarino e al cast di giovani attori. Ancora una volta una scelta perfetta da parte di Fondazione Molise Cultura che con questo spettacolo ha catturato grande attenzione, riuscendo a riempire l’intero teatro Savoia.