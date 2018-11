Nuove e vecchie generazioni: dov’è il punto d’incontro? La risposta in un caffé…filosofico

Si parte venerdì 16 novembre, alle ore 18 presso il Caffè Letterario dell’Istituto “Pilla” di via Veneto a Campobasso, con il primo appuntamento del “Caffè Filosofico” con le professoresse Adele Fraracci e Simonetta Tassinari.

Si apre così la nuova stagione, nel segno della gioia di socialità e del dialogo, fondato sulla parola e sulla capacità di ascolto. In una fase che sul piano storico ha ingenerato steccati, atomizzato e creato tante occasioni di aggregazione ma senza vera relazione, il caffè filosofico rientra tra quelle esperienze che concorrono a dare spinta all’autenticità del dibattito pubblico, in cui ognuno potrà dire la propria sul tema proposto.

Nel primo appuntamento si cercherà di rispondere a domande come: che rapporto c’è oggi tra vecchi e giovani? Sono mondi che si possono incontrare? Oppure lo scontro è inevitabile? Non c’è forse spazio per tutti? Quanto ci sarebbe da guadagnare se si giungesse a una autentica “complicità” tra le generazioni?

Durante il “caffè” sarà il pubblico a decidere l’argomento da trattare nel successivo incontro di dicembre.