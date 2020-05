Parolando. Imparare a “costruire parole” con Pietro La Barbera

Pietro La Barbera ne pensa tante per allettare le nostre serate. Stasera, alle ore 21, sempre su Skype si terrà “Parolando“, il gioco di composizione della parola più lunga.

Vedremo come si può sfruttare il potere della parola per trarne vantaggio, come può ferire o far ottenere qualcosa dal nostro interlocutore, che possa essere anche la sua felicità. Di fatto, siamo stati capaci di creare alcune delle parole più belle al mondo per parlare di quello che ci aggrada: la bellezza, l’amicizia, la solidarietà o gli incanti che ci circondano.

Per partecipare all’evento contattare al numero 338.912.7408 indicando il nickname di Skype.